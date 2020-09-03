Доступные кредиты: банки на прошлой неделе выдали 330 кредитов на 652 млн

По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки на прошлой неделе выдали 330 кредитов на общую сумму 652 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
82% (532 миллиона гривен) от общей суммы заключенных сделок на прошлой неделе составляют сделки по рефинансированию выданных ранее кредитов. 13% (83 миллиона гривен) – это выданные уполномоченными банками так называемые инвестиционные кредиты. И займа на пополнение оборотных средств составляют 5% (37 миллионов гривен).
Всего за 6 месяцев с момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали почти три тысячи (2933) займов на общую сумму 6,782 миллиарда гривен. Из них 5,469 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования ранее полученных займов, 1,115 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 157,626 миллиона гривен – на пополнение оборотных средств.
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