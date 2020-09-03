Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11%

Компания Strategy Analytics, по сообщениям сетевых источников, обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: отрасль покажет значительный спад из-за пандемии и сложной экономической ситуации.

Аналитики полагают, что поставки «умных» сотовых аппаратов в 2020-м окажутся на уровне 1,26 млрд единиц. Если эти ожидания оправдаются, падение по отношению к прошлому году составит 11 %.

Нужно отметить, что прежний прогноз был более негативным — говорилось о возможном сокращении рынка на 15,6 %. Однако Strategy Analytics фиксирует более активное восстановление рынка в ряде регионов, нежели предполагалось ранее. Это касается прежде всего Европы, Соединённых Штатов и Индии.

Рынок вернётся к росту в 2021 году благодаря появлению недорогих смартфонов с поддержкой 5G и новых аппаратов, оснащённых гибким дисплеем. Поставки поднимутся на 9 %, достигнув примерно 1,4 млрд штук.

Лидером отрасли останется Samsung с долей на уровне 21 %. На втором месте расположится Apple с результатом приблизительно 15,3 %. Китайский гигант Huawei опустится на третью позицию в связи со снижением продаж, спровоцированных жёсткими американскими санкциями.