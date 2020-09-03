Представлен Huawei Y9a: квадрокамера, выдвижная фронталка и быстрая зарядка (фото)

Компания Huawei представила смартфон под названием Y9a — глобальную версию модели Enjoy 20 Plus, анонсированной на прошлой неделе. Несмотря на внешнее сходство с китайской версией, новинка получила ряд аппаратных модификаций, коснувшихся дисплея, модели процессора и модуля основной камеры.

Huawei Y9a оснащён 6,63-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Аппарат построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio G80, имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти в разных конфигурациях и накопитель объёмом 128 ГБ с возможностью расширения. Работает новинка под управлением фирменной оболочки EMUI 10.1 на базе Android 10.



Фото: gizmochina.com

Автономность Huawei Y9a обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. При этом мощность технологии быстрой зарядки для разных рынков будет отличаться — поддержку блоков питания на 40 Вт АКБ получат пользователи в некоторых странах Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, покупателям же в других регионах будет доступна поддержка 22,5-ваттной зарядки.



Фото: gizmochina.com

Основная камера Huawei Y9a представлена четырьмя сенсорами с разрешением 64,8 (широкоугольная оптика с углом обзора 120°), 2 (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). Разрешение фронталки устройства, оснащённой выдвижным механизмом, составляет 16 Мп. Смартфон получил 3,5-мм разъём для наушников, порт USB Type-C, LTE-модем, двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и GPS.

Huawei Y9a размерами 163,5 × 76,5 × 8,95 мм и весом 197 граммов имеет три варианта расцветки: серый, розовый и чёрный. Стоимость и дата начала продаж новинки будут объявлены производителем позднее.