Xiaomi готовит недорогой смартфон с поддержкой 5G

Китайская Xiaomi станет одним из первых производителей, которые будут использовать в смартфонах новую серию недорогих процессоров Qualcomm Snapdragon 400.

Эти процессоры будут устанавливаться в устройства дешевле 1000 юаней, то есть примерно $160.

Платформа 5G серии Qualcomm Snapdragon 4 будет нацелена на модели стоимостью 1000 юаней, для рынка начального уровня.

Также известно, что Xiaomi уже разрабатывает недорогие телефоны на базе Qualcomm Snapdragon 400, которые выйдут в начале 2021 года. Ожидается, что Xiaomi станет одним из первых производителей, которые будут использовать новую серию платформ Qualcomm Snapdragon 400.

Согласно позиционированию платформы 5G серии Snapdragon 4, модели Xiaomi по цене ниже 1000 юаней будут телефонами бренда Redmi, и новые телефоны Redmi 5G будут оснащены этим чипом.

Сейчас цену ниже 1000 юаней компания выставила на модели Redmi 9 и Redmi 9A. Поэтому предполагается, что следующее поколение «цифровой» серии Redmi (условная модель Redmi 10) может использовать платформу 5G серии Snapdragon 4.

Лей Цзюнь, основатель, глава и генеральный директор Xiaomi Corp, сказал, что он рад видеть, что Qualcomm расширяет 5G до серии Snapdragon 4, ускоряя процесс коммерциализации 5G во всем мире.

«Xiaomi станет первым в мире производителем смартфонов 5G серии Snapdragon 4, который станет еще одним шагом в его долгосрочном сотрудничестве с Qualcomm», – заявил Лей Цзюнь.