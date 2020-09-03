0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

СБУ разоблачила схему подделки паспортов Евросоюза

СБУ разоблачила схему подделки паспортов Евросоюза

Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая занималась подделкой паспортов стран Евросоюза. Злоумышленники работали под вывеской турфирмы, которая помогала гражданам получить документы для работы за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, злоумышленники продавали фальшивые ИD-карты резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. “Липовые” документы стоили в среднем 300-500 евро.

СБУ задокументировала ряд фактов реализации поддельных документов. “Турфирма” действовала примерно 2 года и до введения карантина ежемесячно производила 20-30 фальшивых документов.

Правоохранители во время санкционированных обысков в помещениях и по месту работы фигурантов обнаружили оргтехнику для подделки документов, копии бланков паспортов, черновую документацию, банковские карты, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.

На данный момент организатор и одна из его сообщниц уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум участникам противоправного бизнеса.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.