СБУ разоблачила схему подделки паспортов Евросоюза

Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая занималась подделкой паспортов стран Евросоюза. Злоумышленники работали под вывеской турфирмы, которая помогала гражданам получить документы для работы за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, злоумышленники продавали фальшивые ИD-карты резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. “Липовые” документы стоили в среднем 300-500 евро.
СБУ задокументировала ряд фактов реализации поддельных документов. “Турфирма” действовала примерно 2 года и до введения карантина ежемесячно производила 20-30 фальшивых документов.
Правоохранители во время санкционированных обысков в помещениях и по месту работы фигурантов обнаружили оргтехнику для подделки документов, копии бланков паспортов, черновую документацию, банковские карты, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.
На данный момент организатор и одна из его сообщниц уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум участникам противоправного бизнеса.
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