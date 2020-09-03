За "скручивание" пробега авто предлагают наказывать крупными штрафами

Народные депутаты предлагают ввести штрафы за “скручивание” пробега автомобиля.

Об этом свидетельствует зарегистрированный в парламенте законопроект №4039.

Скручивание стало доступным. Авторы документа отмечают проблему так называемого “скручивания пробега” у подержанных автомобилей в Украине. Услуги по “коррекции одометров”, то есть уменьшению их показателей, открыто рекламируются на всех доступных информационных каналах. Также не менее открыто продаются приборы, с помощью которых можно самостоятельно перепрограммировать электронные одометры, устанавливая “желанный”, а не действительный пробег перед продажей автомобиля.

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Также в Украине существует “схема” снижения таможенной стоимости подержанных ТС при их импорте: лицо, которое ввозит автомобиль, перед его таможенным оформлением увеличивает показатели одометра для имитации значительной степени изношенности, чтобы снизить декларируемую стоимость, а после растаможки показатели одометра корректируются в сторону уменьшения. Таким образом, госбюджет теряет значительные суммы налоговых поступлений от растаможивания применяемых авто.

Поэтому депутаты предлагают создать механизм контроля за показателями одометров ТС, чтобы противодействовать мошенническим действиям с ними.

В документе предлагается фиксировать показатели одометра в документах таможенной декларации, при госрегистрации авто, в свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и т.д.

Как будут наказывать за “накрученные” одометры

за эксплуатацию ТС с неисправным (отключенным) одометром – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3400 грн;

если показатели одометра авто будут меньше, чем последние зафиксированные в Едином государственном реестре транспортных средств – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов – 8500 грн;

если при первой госрегистрации обнаружат показатели одометра меньше, чем те, которые указаны в таможенной декларации для свободного обращения ТС по территории Украины – штраф 1000 необлагаемых минимумов – 17 000 грн;

за незаконное уменьшение показателей одометра ТС, а также повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, – штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов – 34 000 грн;

тем, кто оказывает услуги по “скручиванию” пробега, тоже грозит штраф – 34 000 грн.

Справка Finance.ua:

В Польше за манипуляции с одометром у нарушителя могут не только конфисковать авто, но и посадить в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.

По данным Института исследований авторынка, в среднем у украинских автомобилей того же возраста максимальный заявленный владельцами пробег на 100 тыс. км меньше, чем у немецких.



Инфографика: законопроект №4039

По данным AUTO .RIA, в течение второго квартала 2020 года занижение показателей пробега было обнаружено у 49 950 автомобилей, а это 38% от общего количества проверенных ТС за указанный период.

Экономический ущерб для ЕС от манипуляций с показателями пробега авто составляют от 5,6 до 9,6 миллиарда евро в год. В США же такие злодеяния наносили ущерб на 1 миллиард долларов.

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