За "скручивание" пробега авто предлагают наказывать крупными штрафами

Народные депутаты предлагают ввести штрафы за “скручивание” пробега автомобиля.
Об этом свидетельствует зарегистрированный в парламенте законопроект №4039.
Скручивание стало доступным. Авторы документа отмечают проблему так называемого “скручивания пробега” у подержанных автомобилей в Украине. Услуги по “коррекции одометров”, то есть уменьшению их показателей, открыто рекламируются на всех доступных информационных каналах. Также не менее открыто продаются приборы, с помощью которых можно самостоятельно перепрограммировать электронные одометры, устанавливая “желанный”, а не действительный пробег перед продажей автомобиля.
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Также в Украине существует “схема” снижения таможенной стоимости подержанных ТС при их импорте: лицо, которое ввозит автомобиль, перед его таможенным оформлением увеличивает показатели одометра для имитации значительной степени изношенности, чтобы снизить декларируемую стоимость, а после растаможки показатели одометра корректируются в сторону уменьшения. Таким образом, госбюджет теряет значительные суммы налоговых поступлений от растаможивания применяемых авто.
Поэтому депутаты предлагают создать механизм контроля за показателями одометров ТС, чтобы противодействовать мошенническим действиям с ними.
В документе предлагается фиксировать показатели одометра в документах таможенной декларации, при госрегистрации авто, в свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и т.д.
Как будут наказывать за “накрученные” одометры
Инфографика: законопроект №4039
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