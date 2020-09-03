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Названа сумма, выплаченная больницам за борьбу с COVID

Названа сумма, выплаченная больницам за борьбу с COVID

С апреля по август Национальная служба здоровья выплатила медучреждениям около 3,5 млрд грн за лечение пациентов с COVID-19.

Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

НСЗУ в апреле-июле профинансировала около 3,5 млрд грн за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением. В том числе 2,5 млрд грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь, 784 млн грн – 25 центров экстренной медпомощи, 147 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады (935 медучреждений, 1,6 тыс. мобильных бригад)”, – рассказала она.

Также Микичак сообщила, что НСЗУ заключает договоры на переходное финансирование с медицинскими учреждениями, которые, по программе Медгарант, получили меньшее финансирование, чем по медсубвенции.

“Более 600 медучреждений подали заявки на переходное финансирование от НСЗУ, 31 из них уже получили положительный ответ от НСЗУ”, – сказала замминистра.

По материалам Корреспондент.net
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