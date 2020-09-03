У Glovo появилась подписка на бесплатную доставку

У сервиса доставки Glovo появилась ежемесячная подписка, обеспечивающая бесплатную доставку, Glovo Prime. Об этом сообщает Retailers.
Стоимость подписки — 199 грн/мес.
Бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн. Количество заказов не ограничено.
Сейчас Glovo Primе работает в тестовом режиме в Украине, компания официально не анонсировала запуск услуги.
Действие Glovo Prime распространяется на все разделы в приложении, кроме «Экспресс-доставка» и «Что угодно». С услугой подписки опция бесплатной доставки доступна из заведений со специальной пометкой Glovo Prime. Бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн из ресторанов, кафе и магазинов (разделы «Еда», «Кофе и десерты», «Подарки», «Здоровье и красота»), и от 180 грн в заказах из супермаркетов.
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