0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

У Glovo появилась подписка на бесплатную доставку

У Glovo появилась подписка на бесплатную доставку

У сервиса доставки Glovo появилась ежемесячная подписка, обеспечивающая бесплатную доставку, Glovo Prime. Об этом сообщает Retailers.

Стоимость подписки — 199 грн/мес.

Бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн. Количество заказов не ограничено.

Сейчас Glovo Primе работает в тестовом режиме в Украине, компания официально не анонсировала запуск услуги.

Действие Glovo Prime распространяется на все разделы в приложении, кроме «Экспресс-доставка» и «Что угодно». С услугой подписки опция бесплатной доставки доступна из заведений со специальной пометкой Glovo Prime. Бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн из ресторанов, кафе и магазинов (разделы «Еда», «Кофе и десерты», «Подарки», «Здоровье и красота»), и от 180 грн в заказах из супермаркетов.

Справка Finance.ua:

  • Испанский сервис Glovo продолжает увеличивать зону покрытия сервиса в Киевской области и подключать новые населенные пункты. 3 августа услуги быстрой курьерской доставки Glovo стали доступны для жителей Бучи и Ирпеня.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.