У Glovo появилась подписка на бесплатную доставку

У сервиса доставки Glovo появилась ежемесячная подписка, обеспечивающая бесплатную доставку, Glovo Prime. Об этом сообщает Retailers.

Стоимость подписки — 199 грн/мес.

Бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн. Количество заказов не ограничено.

Сейчас Glovo Primе работает в тестовом режиме в Украине, компания официально не анонсировала запуск услуги.

Действие Glovo Prime распространяется на все разделы в приложении, кроме «Экспресс-доставка» и «Что угодно». С услугой подписки опция бесплатной доставки доступна из заведений со специальной пометкой Glovo Prime. Бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн из ресторанов, кафе и магазинов (разделы «Еда», «Кофе и десерты», «Подарки», «Здоровье и красота»), и от 180 грн в заказах из супермаркетов.

Справка Finance.ua: