Как пандемия повлияет на концепцию, дизайн и использование офисов (инфографика)

Компания CBRE недавно опросила 126 руководителей международных компаний, чтобы определить, как пандемия COVID-19 повлияет на рабочее место, а именно дизайн и концепцию офисных помещений.

Об этом говорится в исследовании компании CBRE.

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Изменение тренда 70% респондентов отметили, что некоторая часть их работников, работающих полный рабочий день, будут иметь возможность работать дистанционно, а 61% респондентов отметили, что все работники будут иметь возможность работать удаленно, по крайней мере частично.

Физический офис будет оставаться важным: 41% считают, что уменьшение важности офиса будет незначительным, и 38% сообщили, что офис останется таким же важным для работников, если не больше.

Стратегии управления портфелем недвижимости: более 60% респондентов собираются возобновлять договоры аренды и более половины отложили планы по перемещению офиса. Более 85% респондентов оптимизировали использование арендных площадей, и более 75% отложили или отменили свои планы по расширению офиса.

Долгосрочные стратегии: 70% опрошенных уверены в своей долгосрочной стратегии в отношении недвижимости, даже не смотря на пандемию; меньше, чем 1 из 10 компаний рассматривают возможность переезда из густонаселенных городских зон; 25% респондентов рассматривают возможность размещения своих офисов в пригородных зонах; 73% респондентов ожидают, что гибкий офис будет играть определенную роль в дальнейшей стратегии формирования портфеля недвижимости.



Рабочее место большинство респондентов отметили, что популярность частного пространства уменьшается, и все больше арендодателей предпочитают пространства для совместной работы и сотрудничества. Это имеет решающее значение для эффективности работы и удовлетворяет потребности компаний с гибридным графиком работы (частичная работа в офисе и удаленно), однако существует некоторая неопределенность с учетом последствий для здоровья во время пандемии.

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