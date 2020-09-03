Межбанк: ТОМ позволит спекулянтам “покачать” курс

Понедельник, 7 сентября, пройдет достаточно интересно на украинском валютном рынке, хотя и не продемонстрирует значительных объемов статистики торгов.

Основной причиной ее падения будет выходной в США. Сегодня в Америке отмечают День труда и все сделки в долларе на нашем межбанке будут проходить на условиях ТОМ (расчеты в гривне – сегодня, поставка валюты – завтра). Такой формат не очень интересен большинству местных клиентов, которые обычно работают на условиях ТОД ( все расчеты и по валюте, и в гривне проходят одним днём).

Поэтому сегодня клиенты либо сразу перенесут свои сделки в долларе на завтра, либо достаточно существенно снизят свою активность по операциям в этой валюте, а сосредоточатся в основном на операциях в евро и рубле.

Но именно малообъемный рынок, а также формат расчетов на условиях ТОМ позволяет спекулянтам активно “покачать” курс на небольших суммах в течение дня.

Поэтому межбанк в понедельник с одной стороны будет проходить при небольшой статистике торгов (мы прогнозируем до $130-160 млн при совершении 390-420 сделок), а с другой стороны – с периодическими скачками котировок при проведении спекулятивных операций.

Как и всю прошлую неделю, из сугубо местных факторов на поведение рынка продолжат влиять:

1. Действия нерезидентов и “дочек” иностранных компаний. При благоприятном для них курсе – “дочки“ иностранных компаний продолжат постепенно покупать валюту под репатриацию дивидендов, а нерезиденты – периодически выходить на торги с покупкой доллара и евро за счет средств, полученных от погашения им предыдущих выпусков ОВГЗ и выплат дохода по облигациям.

В последние несколько месяцев нерезиденты изменили тактику своих покупок валюты на межбанке. Если раньше – после погашения очередных украинских гривневых долговых обязательств – они сразу покупали валюту, что существенно давило на курс в такие моменты, то сейчас это происходит небольшими траншами, чтобы не “взрывать” котировки.

Поэтому, если сегодня даже на услових ТОМ по доллару , курс будет для них приемлемым – они периодически будут покупать валюту, что создаст дополнительный спрос на нее на межбанке. Если же котировки будут достаточно высокими, то иностранцы продолжат выжидать оптимально низкого курса.

2. Хозяйственные операции клиентов и интервенции НБУ. После того, как экспортеры уже растратили гривну, которую получили от возмещений НДС – у них сохраняется необходимость финансирования своих хозяйственных гривневых затрат, что и вынуждает их активно выходить на межбанк с продажей валютной выручки. Хотя сегодня объемы такого предложения валюты и будут ниже из-за расчетов по доллару ТОМом – это частично подстрахует гривну на торгах и закроет основную часть спроса на валюту со стороны покупателей.

А поведение Нацбанка на торгах в понедельник особо не изменится. При излишке предложения доллара на торгах мы увидим регулятор с его выкупом даже на условиях ТОМ. Но скорее всего – регулятор сегодня предпочтет наблюдать за ситуацией со стороны, особо в ход торгов не вмешиваясь.

На наличном рынке обменники будут ориентироваться на курсовой тренд межбанка (хотя и с поправкой на малообъемный рынок по доллару из-за выходного в США и возможные спекулятивные раскачки котировок в течение дня), кросс-курс пары доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе.

Спред по доллару будет находиться в пределах 15-20 копеек и по евро – в пределах до 20- 30 копеек. Причем в обменниках финкомпаний он традиционно будет уже, а в кассах банков – шире.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 7 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,60 – 27,95 гривен, евро – коридор 32,56-33,00 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,73 / 27,76

евро – 32,71 / 32,74

российский рубль – 0,3679 / 0,3685

Курсы валют на Межбанке

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