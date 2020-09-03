Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)

Отчет о работе над AR-очками опубликовали в блоге Facebook.
“Сверхспособности восприятия” – это одна из новинок Facebook. Она дает возможность слышать одного собеседника, а звуки вокруг — приглушает.
В AR-очки вмонтируют несколько микрофонов. Они будут улавливать звуки вокруг человека.
Движение глаз и головы помогут очкам определять, кого или что сейчас хочет слышать пользователь.
Читайте также: Сколько платит Facebook своим сотрудникам
Например, человек заходит в кафе, поворачивает голову к своему собеседнику, и очки приглушат звуки вокруг, кроме слов собеседника. А если надо посмотреть телевизор в заведении, то голос собеседника стихнет, но звук экрана будет звучать громче.
Новая технология не предназначена специально для людей с нарушением слуха, но может им помочь слышать без слухового аппарата.
Facebook планирует защитить персональные данные пользователей очков. Разрабатывают систему распознавания лица.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платитьВчера, 16:00 - 17238 9
В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрииВчера, 19:33 - 2111 7
Коронавирус возвращается: экономист объяснил замедление роста зарплат в УкраинеПозавчера, 21:08 - 1596 5
Для столичного метрополитена на средства ЕБРР закупят 50 новых вагонов4 ч. назад - 272 4
Минюст подготовил законопроект, чтобы заблокировать взыскание с ПриватБанка 10 млрд2 ч. назад - 264 3
В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платитьВчера, 16:00 - 17238 9
Наследство не принято вовремя: как действоватьВчера, 13:41 - 4187
В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрииВчера, 19:33 - 2111 7
ВОЗ: массовая вакцинация от СОVID-19 будет не ранее середины 2021Вчера, 20:20 - 1509 2
Потребитель газа в случае потери поставщика три месяца будет платить за топливо меньше - экспертВчера, 18:10 - 1404
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)42 мин. назад - 21
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 279 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 419
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 3212
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 263 1