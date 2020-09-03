Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)

Отчет о работе над AR-очками опубликовали в блоге Facebook.

“Сверхспособности восприятия” – это одна из новинок Facebook. Она дает возможность слышать одного собеседника, а звуки вокруг — приглушает.

В AR-очки вмонтируют несколько микрофонов. Они будут улавливать звуки вокруг человека.

Движение глаз и головы помогут очкам определять, кого или что сейчас хочет слышать пользователь.

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Например, человек заходит в кафе, поворачивает голову к своему собеседнику, и очки приглушат звуки вокруг, кроме слов собеседника. А если надо посмотреть телевизор в заведении, то голос собеседника стихнет, но звук экрана будет звучать громче.

Новая технология не предназначена специально для людей с нарушением слуха, но может им помочь слышать без слухового аппарата.

Facebook планирует защитить персональные данные пользователей очков. Разрабатывают систему распознавания лица.