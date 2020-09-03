Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос, достигнув отметки 27.75 гривен за доллар.

Общий недельный прирост составил порядка 25 копеек.

Как отмечает Максим Пархоменко, аналитик Альпари, гривна снижалась по всему спектру рынка. Наличная гривна просела в цене на 30 копеек, добравшись до отметки в 27.80 копеек.

На открытии торгов в понедельник гривна удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. До максимумов текущего года гривне осталось всего 15 копеек.

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Учитывая отсутствие новостей на рынке пройти эту отметку будет сложно, говорит Пархоменко.

“В то же время, если мы сможем пройти этот уровень и вырасти выше 28.00, на рынке может начаться небольшой ажиотаж, что может вывести котировки до 28.50. В паре с Евро у гривны аналогичные позиции. Национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33.00 гривен за евро”, – резюмирует эксперт.