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В Украине начало действовать новое карантинное зонирование

В Украине начало действовать новое карантинное зонирование

7 сентября начало действовать новое деление страны на карантинные зоны.

Это предусмотрено решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 3 сентября.

“По сравнению с предыдущим заседанием, когда “красная” зона была установлена в 21 административно-территориальной единицы, теперь добавилось еще восемь”, – прокомментировал решение глава Минздрава Максим Степанов.

Карантинные зоны с 7 сентября:

“Красная” зона Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области.

“Оранжевая” зона Винницкий район Винницкой области; город Луцк и Луцкий район Волынской области; города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области; города Ужгород, Мукачево и Чоп.

Полный список городов можно посмотреть здесь.

Справка Finance.ua:

В “красной” зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

В “оранжевой” зоне запрещена деятельность средств размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

В “желтой” зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В “зеленой” зоне действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях – лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

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По материалам Finance.UA
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