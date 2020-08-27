Межбанк: во многом повторился вчерашний сценарий

Несмотря на завершение рабочей недели, пятница прошла на валютном межбанке достаточно динамично.
Во многом повторился вчерашний сценарий. С самого утра покупатели достаточно активно скупали валюту, что быстро привело к росту котировок доллара с утренних 27,68/27,70 гривен до 27,75/27,77 гривен к 11 часам.
Затем на торги вышли крупные продавцы, которые явно выжидали максимального роста курса и за счет своих операций частично сбили котировки до 27,72/27,74 к 12:00 и до 27,695/27,72 к обеду и сразу после него.
Во многом у рынка был шанс и просесть по доллару к обеду, но неожиданный выход Нацбанка с покупкой доллара по 27,69 (что было чуть ниже рыночных котировок) быстро показал участникам торгов сегодняшний “взгляд” регулятора на приемлемый курс. Это быстро было подхвачено оставшимися продавцами и спекулянтами, которые опять попытались сыграть “на повышение”.
И им это удалось. Видимо, часть клиентов вспомнила о выходном понедельнике в США (мы об этом подробнее писали в утреннем прогнозе) и снова вышла с покупкой долларов. Это быстро разогрело котировки до 27,71/27,73 к 16 часам и до 27,73/27,76 к концу пятничной сессии.
Главные события 4 сентября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,70 / 27,72
евро – 32,81 / 32,82
российский рубль – 0,3685 / 0,3691
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1792 / 1,1793
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