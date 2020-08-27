"Киевгорстрой" подписал договор по еще одному ЖК "Укрбуда"

“Киевгорстрой” подписал договор с Министерством обороны для завершения строительства жилого комплекса “Чарівне місто” корпорации “Укрбуд”.

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook.

“Подписали основной договор по “Чарівному місту”. Еще не окончательная, но уже победа! Сейчас у Минобороны в работе дополнения к договорам по этому ЖК и по “Оберегу-2”. Как только будут готовы, сможем принимать комплексы в полном объеме”, – пишет Кушнир.

На сегодняшний день “Киевгорстроем” в целом принято 14 объектов корпорации “Укрбуд”. Три из них уже введены в эксплуатацию, на 2 ЖК – получен почтовый адрес.

Справка Finance.ua:

1 сентября Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла еще один объект корпорации “Укрбуд” – ЖК “Подол Град”.