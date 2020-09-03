ВОЗ: массовая вакцинация от СОVID-19 будет не ранее середины 2021

Массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не ранее середины 2021 года. На сегодня ни одна из вакцин не продемонстрировала необходимого эффекта.
Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.
По ее словам, пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.
“Мы не ожидаем массовой вакцинации к середине следующего года. Третья фаза (испытаний. – Ред.) должна занять больше времени, так как нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна”, – заявила Харрис.
Она добавила, что все данные, полученные в ходе испытаний, должны быть обнародованы и сравнены между собой.
“Многие люди уже сделали прививки, но мы так и не знаем, действует ли вакцина… на данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна”, – добавила Харрис.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платить4 ч. назад - 4242 4
Коронавирус возвращается: экономист объяснил замедление роста зарплат в УкраинеВчера, 21:08 - 1162 3
Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально почувствовал повышение8 ч. назад - 674 2
В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрииОколо часа назад - 230 1
Мининфраструктуры хочет избавиться от старых маршруток5 ч. назад - 361 1
В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платить4 ч. назад - 4242 4
Logan и Sandero следующего поколения (показали тизер)Вчера, 22:03 - 2129
Google Assistant получил одну из полезных функций Apple Siri16 ч. назад - 1984
Налог на роскошь в Украине: кто платит, за что и сколько11 ч. назад - 1533
Наследство не принято вовремя: как действовать7 ч. назад - 1447
SpaceX запустила еще 60 спутников StarlinkПозавчера, 11:25 - 239 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 369
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 3013
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 255 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1827 4