ВОЗ: массовая вакцинация от СОVID-19 будет не ранее середины 2021

Массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не ранее середины 2021 года. На сегодня ни одна из вакцин не продемонстрировала необходимого эффекта.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.

По ее словам, пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.

“Мы не ожидаем массовой вакцинации к середине следующего года. Третья фаза (испытаний. – Ред.) должна занять больше времени, так как нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна”, – заявила Харрис.

Она добавила, что все данные, полученные в ходе испытаний, должны быть обнародованы и сравнены между собой.

“Многие люди уже сделали прививки, но мы так и не знаем, действует ли вакцина… на данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна”, – добавила Харрис.