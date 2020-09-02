Logan и Sandero следующего поколения (показали тизер)

От первого тизера до рыночного дебюта пройдет еще немало времени, но публичная премьера должна состояться уже скоро. Румынская марка обнародовала многообещающий тизер, пишет auto.24tv.ua.

Бюджетные модели седанов и хэтчбеков марки Dacia, известные у нас под брендом Renault, на конвейере уже восемь лет, и в Румынии подготовили для них замену. Опубликованный тизер однозначно говорит о том, что нас ждет одновременно премьера Logan, Sandero и Sandero Stepway.

По предварительным данным, новинки получат упрощенную версию платформы CMF-B от нового Renault Clio, а также компактные моторы альянса Renault-Nissan. Основу моторной линейки составят литровые бензиновые агрегаты мощностью от 65 до 100 л.с., альтернативой которым будут полуторалитровые дизели на 85 л.с. и 115 л.с. Не исключено даже появление гибридной версии на 140 л.с.