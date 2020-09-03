В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрии

В Украине планируют ввести корпоративный налог в сфере информационных технологий.
Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
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“Мы очень надеемся, что у нас появится корпоративный налог… То есть, если ты инкорпорируешься в “Дія City”, то ты не платишь налоги, пока ты действительно не получил дивиденды, и ты их хочешь собрать, и только тогда ты платишь налоги”, – рассказал Борняков.
По его словам, это упрощает механизм инвестирования.
“Для стартапов мы хотим создать особые условия. Например, сейчас мы работаем над созданием среды, где можно тестировать финансовые решения. Иными словами, сделать все, чтобы исследовательские центры создавались здесь и развивались”, – сказал он.
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