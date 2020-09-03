0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 244 0

В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрии

В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрии

В Украине планируют ввести корпоративный налог в сфере информационных технологий.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Читайте также: Зеленский поручил разработать меры по развитию ИТ-индустрии

“Мы очень надеемся, что у нас появится корпоративный налог… То есть, если ты инкорпорируешься в “Дія City”, то ты не платишь налоги, пока ты действительно не получил дивиденды, и ты их хочешь собрать, и только тогда ты платишь налоги”, – рассказал Борняков.

По его словам, это упрощает механизм инвестирования.

“Для стартапов мы хотим создать особые условия. Например, сейчас мы работаем над созданием среды, где можно тестировать финансовые решения. Иными словами, сделать все, чтобы исследовательские центры создавались здесь и развивались”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Дія City – это цифровая бизнес-страна, в которой не существует границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий.
  • Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи без вмешательства государства.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.