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Украинским производителям "разблокирован" выход на рынок строительной продукции ЕС

Украинским производителям "разблокирован" выход на рынок строительной продукции ЕС

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона “О предоставлении строительной продукции на рынке”, который имплементирует в Украине положения Регламента Евросоюза №305/2011.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Для государств-членов ЕС Регламент №305 устанавливает единые условия для размещения строительной продукции с целью создания на территории Евросоюза единого экономического пространства и недопущения на внутренние рынки его членов продукции и услуг, которые могут содержать угрозу жизни и здоровью людей и наносить вред окружающей среде.

“Реализация положений закона позволит решить проблему массового фальсификата на рынке строительной продукции Украины, обеспечить действенный рыночный надзор за качеством строительной продукции, создать условия для свободного обращения строительной продукции на рынке Украины и ЕС, “разблокировать” выход отечественным производителям на европейский рынок строительной продукции и увеличить привлечение международных инвестиций в Украину”, — отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Известно, что имплементация Регламента в национальное законодательство Украины является обязательным условием для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что позволит открыть доступ промышленной продукции на рынки Украины и стран ЕС.

Законопроектом, в частности, предусмотрен переход на декларативный принцип оценки соответствия строительных материалов и изделий. Следовательно, производители будут иметь обязательства декларировать показатели строительной продукции и предоставлять эту информацию в свободном доступе.

По материалам Дело
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