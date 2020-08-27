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Как отличается зарплата женщин и мужчин в Украине

Как отличается зарплата женщин и мужчин в Украине

Среднемесячная зарплата женщин во II квартале 2020 года составляет 9740 грн. Зарплата женщин составляет 80,1% от зарплаты мужчин – 12 159 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам.

По данным ведомства:

  • во I квартале 2020 года зарплата женщин была 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн);
  • в IV квартале 2019 года – 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн);
  • в III квартале 2019 года – 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн);
  • во II квартале 2019 года – 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн);
  • в I квартале 2019 года – 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн).

Справка Finance.ua:

  • С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого.
  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн. Это на 2,0% больше по сравнению с июнем – 11 579 грн.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже на 2022 год средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч.

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По материалам Finance.UA
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