Всего 5 дней осталось до MFO SUMMIT 2020

Это профильное мероприятие, где собираются представители практически всех микрофинансовых компаний Украины для обмена опытом, налаживания связей, нетворкинга.

В программе саммита:

много практических кейсов от лидеров рынка;

дискуссионная панель регулятора с ключевыми представителями рынка микрокредитования;

с 15:00 до 17:00 отдельный поток для вебмастеров;

выставочная зона;

пресс-рум с популярным украинским телеведущим Максимом Назаровым;

Откроет саммит с приветственным словом первый заместитель Председателя Правления НБУ – Екатерина Рожкова.

Среди спикеров: директор департамента лицензирования НБУ – Александр Бевз, начальник управления Credit – Роман Катеринчик, СЕО компани защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ – Ольга Лобайчук, основатель компании Myи Moneyveo – Алена Андроникова, СЕО «Потребительский центр» ТМ Швидко Гроші – Александр Холод, Заместитель Председателя Правления ПВБИ – Василий Глазунов, Директор международной финансовой компании CCLoan – Наталья Клевакина, Председатель Правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний – Анна Замазеева, исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины – Сергей Никифоров,СЕО компании MyCredit – Дмитрий Стензя, Директор по маркетингу компании CCLoan – Анна Моисеева, ССО Moneyveo – Максим Параска, Председатель Правления Конкорд банк – Юрий Задоя и другие ведущие эксперты рынка микрокредитования.

Ключевые вопросы:

Стратегия развития микрофинансового бизнеса и стратегия выживания в кризис.

Оптимизация и автоматизация бизнес процессов.

Трансформация финансового рынка в рамках Закона о СПЛИТ .

Лучшие маркетинг кейсы 2020 – просто и гениально.

Тренды рынка кредитования, на что делать ставку в условиях растущей конкуренции: продукт, ставка, сервис, технологии.

Работа с лояльностью клиентов.

Управление рисками.

Как расти при минимальном бюджете – стратегии лидеров рынка.

BigData и скоринг – как повысить эффективность.

Где брать креативные идеи для рекламы, которую подхватят миллионы.

По завершению мероприятия состоится:

Церемония награждения лучших микрофинансовых компаний Украины.

Живое выступление первой финансовой рок группы FIN dorphine

AfterParty с диджеем, кальянами, казино (крепс, колесо фортуны, рулетка и наперсточники), огненным бармен-шоу, иллюзионистами, фуршетом, охлаждающими коктейлями и обжигающим виски.

Кроме того, участников саммита ждет лотерея и розыгрыш электросамоката, велосипеда, 4,5 л. Виски Jameson и множества других призов.

Программа и регистрация по ссылке

Организаторы: компания BankOnline и Всеукраинская ассоциация финансовых компаний.

Саммит проходит при поддержке популярных порталов об инвестициях и финансах Minfin.com.ua, Finance.ua, CPA сетей – FinLine и Sales Doubler.

Одним из спонсоров мероприятия стала компания iPay.ua (ООО «Универсальные Платежные решение») – это ведущий провайдер платежных сервисов, что предлагает широкий набор платежных инструментов. Одним из ключевых направлений работы которого – осуществление Погашение и выдачи кредитов финансовым учреждениям. Более 10-летний опыт работы на рынке платежей и партнерство с ключевыми участниками рынка МФО, гарантирует качество и индивидуальный подход относительно внедрение платежных решений для онлайн-кредитов.