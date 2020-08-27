Всего 5 дней осталось до MFO SUMMIT 2020

Это профильное мероприятие, где собираются представители практически всех микрофинансовых компаний Украины для обмена опытом, налаживания связей, нетворкинга.
В программе саммита:
Откроет саммит с приветственным словом первый заместитель Председателя Правления НБУ – Екатерина Рожкова.
Среди спикеров: директор департамента лицензирования НБУ – Александр Бевз, начальник управления Credit – Роман Катеринчик, СЕО компани защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ – Ольга Лобайчук, основатель компании Myи Moneyveo – Алена Андроникова, СЕО «Потребительский центр» ТМ Швидко Гроші – Александр Холод, Заместитель Председателя Правления ПВБИ – Василий Глазунов, Директор международной финансовой компании CCLoan – Наталья Клевакина, Председатель Правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний – Анна Замазеева, исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины – Сергей Никифоров,СЕО компании MyCredit – Дмитрий Стензя, Директор по маркетингу компании CCLoan – Анна Моисеева, ССО Moneyveo – Максим Параска, Председатель Правления Конкорд банк – Юрий Задоя и другие ведущие эксперты рынка микрокредитования.
Ключевые вопросы:
По завершению мероприятия состоится:
Кроме того, участников саммита ждет лотерея и розыгрыш электросамоката, велосипеда, 4,5 л. Виски Jameson и множества других призов.
Программа и регистрация по ссылке
Организаторы: компания BankOnline и Всеукраинская ассоциация финансовых компаний.
Саммит проходит при поддержке популярных порталов об инвестициях и финансах Minfin.com.ua, Finance.ua, CPA сетей – FinLine и Sales Doubler.
Одним из спонсоров мероприятия стала компания iPay.ua (ООО «Универсальные Платежные решение») – это ведущий провайдер платежных сервисов, что предлагает широкий набор платежных инструментов. Одним из ключевых направлений работы которого – осуществление Погашение и выдачи кредитов финансовым учреждениям. Более 10-летний опыт работы на рынке платежей и партнерство с ключевыми участниками рынка МФО, гарантирует качество и индивидуальный подход относительно внедрение платежных решений для онлайн-кредитов.
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