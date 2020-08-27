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Зеленский поручил разработать меры для развития ІТ-индустрии

Зеленский поручил разработать меры для развития ІТ-индустрии

Президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие ІТ-индустрии в Украине.

Соответствующий указ № 371/2020 опубликован на сайте главы государства.

Какую задачу поставил Зеленский:

  • Кабинет Министров с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и народных депутатов Украины должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий;
  • на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат ІТ-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с ІТ-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке;
  • усовершенствовать порядок осуществления процессуальных действий во время уголовного производства с целью исключения необоснованного вмешательства в деятельность ІТ-компаний;
  • правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ІТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получения работодателем (ІТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.

Кабинет Министров также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки ІТ-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Согласно документу, должно быть обеспечено совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных путем привлечения учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в ІТ-сфере.

Справка Finance.ua:

  • 10 августа в Верховную Раду был внесен альтернативный законопроект о “стимулировании IT-отрасли”.
  • Ранее правительство предлагало ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли: ввести сбор на развитие человеческого капитала (кроме 5%-го единого сбора и ЕСВ); ставка сбора будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.
  • 23 июля нардепы предложили законопроектом №3933 изменить налоговую политику в отношении отрасли IT.
  • С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.

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По материалам Finance.UA
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