Зеленский поручил разработать меры для развития ІТ-индустрии

Президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие ІТ-индустрии в Украине.
Соответствующий указ № 371/2020 опубликован на сайте главы государства.
Какую задачу поставил Зеленский:
Кабинет Министров также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки ІТ-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Согласно документу, должно быть обеспечено совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных путем привлечения учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в ІТ-сфере.
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