Новый глава НБУ получил почти полмиллиона за месяц

После того как Конституционный суд признал незаконным ограничения зарплат госслужащих и судей во время карантина, глава Национального банка Украины сообщил о значительном росте оклада.
Так, согласно данным из единого госреестра деклараций, в августе руководитель НБУ Кирилл Шевченко заработал в 477 791 грн, что на 60 тыс. больше, чем получал его предшественник до карантина.
Кроме того, августовская зарплата первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой составила 316 398 грн.
Декларации других членов правления Нацбанка пока что не были опубликованы.
Стоит отметить, что в апреле, то есть, до карантина, бывший глава Нацбанка Яков Смолий, который в июле уволился по собственному желанию, задекларировал 417 тыс. грн.
Напомним, что на время коронавирусного карантина правительство урезало зарплаты чиновников – с апреля по конец августа максимальный размер их оклада не превышал 10 “минималок”, то есть 47 тыс. грн.
Однако решение Конституционного суда позволило топ-чиновникам вернуть высокие оклады.
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