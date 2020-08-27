Штрафы для владельцев "еврономеров": сколько стоит нарушение сроков пребывания авто в Украине

Владельцам автомобилей с иностранной регистрацией, которые ввезены в режиме «транзита» или временно для личного пользования, за нарушение сроков их пребывания на территории Украины грозят штрафные санкции.
Об этом напоминает Дорожный адвокат.
Размер штрафов предусмотрен по шкале и зависит от количества дней превышения срока пребывания авто в Украине.
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Размер штрафов за нарушение сроков пребывания в Украине для авто, ввезенного в режиме транзита, стартует от 170 гривен за 1 день “просрочки”.
За нарушение сроков временного ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией суммы штрафов значительно больше: за превышение сроков не более чем на 3 суток оштрафуют на 850 грн.
За нарушение в более 30 дней владельцу авто на “еврономерах” придется уплатить 170000 гривен штрафа или его машину могут конфисковать.
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