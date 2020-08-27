Лидером по поставкам дизтоплива в Украину продолжает оставаться Беларусь

В августе 2020 года импорт дизельного топлива в Украину, по сравнению с июлем, снизился на 9,5% (на 53,7 тысяч тонн) и составил 509,2 тысяч тонн.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель увеличился на 7% — в августе прошлого года было импортировано 469,6 тысячи тонн.

По информации издания, в рейтинге крупнейших направлений импорта лидерство остается за белорусскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), которые в августе отгрузили в Украину 215,5 тысячи тонн дизельного топлива (-9,5% к июлю).

При этом, как и анонсировала Белорусская нефтяная компания (БНК), августовский объем оказался существенно выше нормативного, который составляет 180 тысяч тонн.