Кабмин определил специализацию каждого из госбанков

Кабмин утвердил стратегию реформирования государственного банковского сектора, в которой есть предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей 4 госбанков.
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В частности, в стратегии приводятся следующие предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей банков государственного сектора:
Напомним:
Кабмин на заседании 2 сентября одобрил предложенный Минфином вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.
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Кабмин, в частности, планирует внедрить стратегии для каждого государственного банка; до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%; сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков; защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.
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