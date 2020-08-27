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Кабмин определил специализацию каждого из госбанков

Кабмин определил специализацию каждого из госбанков

Кабмин утвердил стратегию реформирования государственного банковского сектора, в которой есть предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей 4 госбанков.

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В частности, в стратегии приводятся следующие предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей банков государственного сектора:

  • АО “Ощадбанк” – универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ (малый и средний бизнес) и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
  • АО КБ “ПриватБанк” – ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в МСБ;
  • АБ “Укргазбанк” – занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе;
  • АО “Укрэксимбанк” – преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.

Напомним:

Кабмин на заседании 2 сентября одобрил предложенный Минфином вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.

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Кабмин, в частности, планирует внедрить стратегии для каждого государственного банка; до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%; сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков; защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

Справка Finance.ua:

  • Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).
  • В Минфине заявили, что Министерство финансов не согласно с решением суда и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим их шагом будет подготовка апелляционной жалобы.
По материалам Економічна Правда
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