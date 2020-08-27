Глобальный рейтинг инноваций: место Украины

Украина заняла 45-е место в глобальном рейтинге инноваций, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.

Об этом говорится в докладе Global Innovation Index 2020 года, пишет сайт “Сегодня”.

Основой для составления рейтинга служит “глобальный индекс инноваций”, который учитывает такие параметры, как исследования, человеческий капитал, институты, инфраструктура, развитие бизнеса, знания и технологии, креативность. В общей таблице, насчитывающей 131 государство, Украина в 2020 году заняла 45-е место (между Таиландом и Румынией).

Вместе с тем по ряду отдельных показателей индекса, Украина находится на более высоких местах. Это, в частности, формирование знаний (39) и развитие высшего образования (32).

Неплохо у нас с онлайн-креативностью (39), исследованиями и развитием (44), а также торговлей, конкуренцией и масштабами рынка (45).

В то же время Украине есть куда стремиться в вопросах регуляторной среды (76), информационных и коммуникационных технологий (82), государственных институтов (93), инфраструктуры (94), креативных товаров и услуг (95), а также экологической устойчивости (99).

На первое место в рейтинге этого года авторы доклада поставили Швейцарию. За ней следуют Швеция, США, Великобритания и Нидерланды.

Кроме того, Украина вошла в ТОП-3 из 29 инновационных экономик стран из группы с нижним средним доходом (до 6000 долларов), разместившись между Вьетнамом и Индией.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко прокомментировал новый рейтинг.

“Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы получили +20 позиций в образовании и +10 в R&D. Украина также сохранила второе место среди стран с доходом ниже среднего”, – сообщает “Правительственный портал”.

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