Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально почувствовал повышение

Зарплаты украинцев продолжают расти: по последним данным Госслужбы статистики, в июле они выросли на 225 грн, достигнув в общем 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

По сравнению с июнем, заработки в июле выросли во всех отраслях, кроме здравоохранения и образования.

Наибольшее падение у учителей – на 14,5% (до 9328 грн), у медиков – на 3,2% (8560 грн). В производственной, научной и технической деятельности заработки не изменились.

Наименьшее повышение зарплат за июль – в строительстве – на 3,1% (до 9948 грн), наиболее значительное – до 11,7% в заведениях общественного питания и гостиничном бизнесе (до 5815 грн). И это более чем в три раза меньше их июньского роста.

Самые высокие зарплаты по итогам июля оказались в банковском секторе – 20 352 грн (+5,3%), потеснив с первого места на второе IT-сферу – 19 789 грн (+4,6%). Далее следует сфера госуправления и обороны – 17 639 (+7,6%).

Самые низкие заработки, кроме гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в здравоохранении (8560 грн, или минус 3,2%) и образовании (9328, или минус 14,5%).

По сравнению с июлем 2919 года, кроме зарплат в заведениях общественного питания и гостиничном бизнесе, не восстановились после падения в апреле-мае 2020 года зарплаты на транспорте и связи (почта) – 96% от уровня прошлого года, и в легкой промышленности – 98,3%.

Почти вышла на прошлогодний уровень оплата труда в машиностроении – 99,7%. Восстановили заработки металлурги, месяц назад также имели “минус” – теперь плюс 1,5% от уровня июля прошлого года. Больше, чем год назад, зарабатывают артисты и другие работники сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха – их заработки превышают прошлогодние на 13,5%, это тогда как в июне был недобор почти в 10%.

Во всех остальных отраслях уровень оплаты труда вырос, как по сравнению с июнем текущего года, так и по сравнению с июлем 2019 года.

Экономисты говорят, что в июле продолжается тренд на восстановление экономики и увеличение количества вернувшихся из вынужденного отпуска или снова принятых на работу после замены жесткого карантина на адаптивный.

“Поэтому методика расчета средних зарплат, которой руководствуется Госслужба статистики, показала рост заработков, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Поэтому, как видим, рост оказался почти в пять раз меньше, чем в июне – всего в среднем на 255 грн. Также в июне были выплачены квартальные и полугодовые премии в тех сферах, которые кризис затронул меньше – промышленность, IT-сфера, банковский сектор, бюджетная сфера, а в июле, естественно, таких выплат не было, поэтому и зарплаты выросли гораздо скромнее. Но рост зарплат породил также рост новых долгов по ним.

Олег Пендзин уверен, что зарплаты в августе арифметически окажутся выше, чем в июле, прежде всего из-за массовой отпускной кампании.

“Для расчета средних зарплат Госстатистики делит весь фонд оплаты труда на все количество работников, фонд оплаты будет в августе больше, чем в июле, а количество работников вряд ли существенно возрастет, – рассуждает Олег Пендзин. – Например, август – традиционный месяц отпусков на госслужбе, где выплачивают высокие оздоровительные, которые также входят в зарплату. Оценочно рост средних заработков в августе может оказаться на уровне июля – 200-250 грн., а вот с сентября из-за повышения минимальной зарплаты можно ожидать скачка выше 12 тыс. грн в целом по стране”.