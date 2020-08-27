Межбанк: среда прошла в обычном деловом ритме

После первого дня месяца с его традиционным снижением оборотов – среда, 2 сентября, на валютном рынке прошла уже в обычном деловом ритме. С самого утра на торги стали выходить покупатели и не имея адекватного объема предложения со стороны продавцов были вынуждены повышать свои котировки. Борьба курсовых интересов крупных игроков продолжалась весь активный период сессии и в конечном итоге уже который день подряд от происходящего выигрывают продавцы. Вот и сегодня за день котировки доллара выросли с утренних 27,575/27,595 до 27,645/27,675 гривен. У продавцов-крупных экспортеров пока есть возможность поторговаться, так как ими еще не потрачены все суммы возмещений НДС, полученные в августе. Наличие незначительного перевеса спроса над предложением позволяет им выжидать оптимально высоких значений курса и только тогда продавать основные объемы валюты. Покупатели эту ситуацию отлично понимают и пока вынуждены идти на уступки как продавцам, так и спекулянтам.

Как и всю эту неделю, Нацбанк на торги в среду не выходил, предоставляя участникам торгов самим находить компромисс по курсу.

Ход торгов:

Практически с понедельника повторяется похожий сценарий. В первые два часа сессии котировки постепенно растут за счет недостатка предложения при постепенном росте спроса. Сегодня доллар вырос с утренних 27,575/27,595 гривен до 27,62/27,64 к 11:00 и до 27,63/27,65 — к 12 часам. На обед дилеры ушли при котировках 27,65/27,675 гривен за доллар и при уже относительном равенстве спроса и предложения. После обеда, на затихающем рынке оставшиеся продавцы и спекулянты подтянули котировки до до 27,66/27,68 к 14:00 и удержали их на этом уровне до 15 часов. После этого на торгах почти не осталось реальных покупателей, что привело к проседанию доллара до 27,655/27,68 гривен к 16 часам и до 27,645/27,675 к концу сессии. В ход торгов НБУ сегодня не вмешивался.

Главные события 2 сентября на межбанке:

Доллар вырос на 8 копеек — с утренних 27,575/27,595 гривен до 27,645/27,675 к концу дня;

Нацбанк участия в торгах не принимал;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,6341 гривен, а официальный на 3 сентября установлен на отметке 27,6428 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,66 / 27,68

евро – 32,79 / 32,82

российский рубль – 0,3729/ 0,3733

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1835 / 1,1837

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