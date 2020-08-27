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ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за сентябрь

ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за сентябрь

Пенсионный фонд Украины 2 сентября 2020 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за сентябрь.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда гривен.

“Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – говорится в сообщении.

Напомним, Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен. Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, у которых есть полный страховой стаж, возрастает с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).


Инфографика Пенсионного фонда

Справка Finance.ua:

  • Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет – подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет.
  • Статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” предусмотрено, что начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа.
  • Украинцы, у которых из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, имеют возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.

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По материалам Finance.UA
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