ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за сентябрь

Пенсионный фонд Украины 2 сентября 2020 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за сентябрь.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда гривен.
“Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – говорится в сообщении.
Напомним, Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен. Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, у которых есть полный страховой стаж, возрастает с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).
Инфографика Пенсионного фонда
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