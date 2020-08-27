Украинцам напомнили нюансы налогообложения наследства

Налогообложение наследства зависит от степени родства наследника и наследодателя, а также от резидентского статуса этих лиц.

Об этом сообщает главное управление ГНС в Харьковской области.

Налогообложение наследства:

объекты наследства, унаследованные членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства, облагаются налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц;

стоимость любого объекта наследства, наследуемого наследниками, не являющимися членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5% или 18%;

граждане-резиденты, которые получают наследство от гражданина-резидента, но не относятся к членам семьи первой и второй степени родства, уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 5% и военный сбор по ставке 1,5% от стоимости любого наследства;

объекты наследства, которое наследуется наследником от наследодателя-нерезидента, и объекты наследия, которые наследуются наследником-нерезидентом от наследодателя-резидента облагаются по ставке налога на доходы физических лиц 18% и военным сбором по ставке 1,5%.

Декларация наследства:

доход в виде стоимости унаследованного имущества (средства, имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, подлежащих налогообложению, отмечается в годовой налоговой декларации, кроме наследников, получивших в наследство объекты, которые облагаются налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц;

физические лица, которые получили наследство, облагаемое по ставкам 5 % и 18 %, обязаны включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая года, следующего за тем, в котором оно получено.

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