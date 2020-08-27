BMW начала испытания обновленного кроссовера X7 (фото)

Баварский концерн планирует выпустить обновленную версию своего флагманского кроссовера BMW X7. Об этом свидетельствуют свежие шпионские фотографии прототипа. На снимках изображен прототип автомобиля, у которого закрыты камуфляжем передняя и задняя часть.

Судя по представленным фото, новый BMW X7 получит модернизированный «передок» с более габаритной решеткой радиатора, другим капотом и обновленным бампером в стилистике последней модификации седана 7 серии. При этом главная оптика у нового кроссовера будет располагаться ниже, чем у нынешнего поколения модели.

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Поговаривают, что новинка сохранит силовую линейку своего предшественника, но при этом двигатели могут быть доработаны в сторону экономии топлива.