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BMW начала испытания обновленного кроссовера X7 (фото)

BMW начала испытания обновленного кроссовера X7 (фото)

Баварский концерн планирует выпустить обновленную версию своего флагманского кроссовера BMW X7. Об этом свидетельствуют свежие шпионские фотографии прототипа. На снимках изображен прототип автомобиля, у которого закрыты камуфляжем передняя и задняя часть.

Судя по представленным фото, новый BMW X7 получит модернизированный «передок» с более габаритной решеткой радиатора, другим капотом и обновленным бампером в стилистике последней модификации седана 7 серии. При этом главная оптика у нового кроссовера будет располагаться ниже, чем у нынешнего поколения модели.

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Поговаривают, что новинка сохранит силовую линейку своего предшественника, но при этом двигатели могут быть доработаны в сторону экономии топлива.

По материалам MMR
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