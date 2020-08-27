Налоговая перевыполняет план четвертый месяц подряд

В августе в общий фонд госбюджета Украины поступило 85,4 млрд грн. План выполнен на 119,7% (+14 млрд грн). По платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 56,3 млрд грн, утвержденный показатель выполнен на 133,2%, или на 14 млрд грн, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.
“Четвертый месяц подряд налоговая перевыполняет индикативные показатели – плюс 3,6 млрд грн в мае, 6,4 млрд грн в июне, 5,6 млрд грн в июле и 14 млрд грн в августе”, – добавили в министерстве.
Основными налогами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали такие:
НДС (9,2 млрд грн), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета;
От налога на прибыль предприятий поступило 18,1 млрд грн – 100,8% от плана. А поступления от таможенных платежей составили 26,9 млрд грн – 101,1% от плана.
За последние четыре месяца невыполнение бюджетной росписи сократилось на 26 млрд грн – до 18,4 млрд грн. В результате выполнение плана по итогам января-августа улучшилось до 97% (за январь-апрель 2020-го выполнение составляло 86,1%, или 44,2 млрд грн).
“За январь-август 2020-го расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений”, – говорят в Минфине.
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