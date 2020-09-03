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Маск обещает построить город на Марсе

Маск обещает построить город на Марсе

Илон Маск и его компания SpaceX продолжают поражать своими амбициозными планами. Американский изобретатель заявил, что хочет построить город на Марсе.

Но для реализации этих планов необходимо много времени. Об этом Маск сообщил во время виртуального саммита Humans to Mars.

Ранее компания SpaceX обещала построить к 2050 году колонию на красной планете. При этом начать перевозить материалы для возведения соответствующих конструкций планировали уже в 2022 году.

По словам Маска, доставить материалы для строительства проще, чем настроить работу всех систем жизнеобеспечения для человека непосредственно на Марсе.

“Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достичь того этапа, когда оно будет самодостаточным. Если у нас это получится, то это будет действительно большим достижением”, – сказал Маск.

По материалам Телеканал 24
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