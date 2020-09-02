В каком случае увольняют за прогул

Когда работника могут уволить за прогул и что означает этот термин. Об этом пишет Кадровик.
Прогул – отсутствие работника без уважительных причин на работе в течение рабочего дня или более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня.
Не может считаться прогулом отсутствие работника не на предприятии, а на рабочем месте. Если работник не оставил места расположения предприятия, его нельзя уволить за прогул.
Как накажут. К такому работнику могут применяться другие виды дисциплинарного или общественного взыскания или воздействия.
Прогул без уважительных причин:
Ранее Finance.ua писал об особенностях увольнения по собственному желанию. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив об этом собственника или уполномоченный им орган за две недели.
Как уволиться по собственному желанию:
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