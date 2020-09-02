В каком случае увольняют за прогул

Когда работника могут уволить за прогул и что означает этот термин. Об этом пишет Кадровик.

Прогул – отсутствие работника без уважительных причин на работе в течение рабочего дня или более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня.

Не может считаться прогулом отсутствие работника не на предприятии, а на рабочем месте. Если работник не оставил места расположения предприятия, его нельзя уволить за прогул.

Как накажут. К такому работнику могут применяться другие виды дисциплинарного или общественного взыскания или воздействия.

Прогул без уважительных причин:

оставление работы без соответствующего предупреждения работодателя в установленном порядке о расторжении трудового договора или оставление работы до истечения срока предупреждения без согласия работодателя, если такой договор заключен на неопределенный срок;

оставление без уважительных причин лицом, с которым заключен срочный трудовой договор, работы до истечения срока трудового договора;

самовольное оставление молодым специалистом (молодым работником) работы, на которую его направили после окончания соответствующего учебного заведения, до истечения срока обязательной отработки;

самовольное использование без согласования с работодателем дней отгулов, очередного отпуска и тому подобное.

Ранее Finance.ua писал об особенностях увольнения по собственному желанию. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив об этом собственника или уполномоченный им орган за две недели.

Справка Finance.ua:

Как уволиться по собственному желанию:

работник должен написать заявление с просьбой уволить его по собственному желанию и подать его непосредственному руководителю или уполномоченному лицу предприятия;

в случае невозможности непосредственной подачи заявления – послать его по почте заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении (день получения такого письма будет считаться днем ​​подачи работником заявления об увольнении);

после получения и рассмотрения заявления об увольнении руководитель визирует заявление об увольнении и передает в отдел кадров для издания соответствующего приказа, внесения записи об увольнении в трудовую книжку и выдачи трудовой книжки работнику.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.