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Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ

Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ

Украина значительно увеличила количество лабораторий и проведение ПЦР-тестов на наличие коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава в среду, 2 сентября.

Стандартное оказание медпомощи, утвержденное приказом Минздрава, определено для таких групп:

  • пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни;
  • пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица с подтвержденным случаем.

Главный санврач отметил, что сейчас в стране работают 104 вирусологические лаборатории, проводящие тестирование методом ПЦР.

Известно, что ПЦР-тест показывает наличие/отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. Он может выявить заболевание коронавирусом еще в первые дни заражения человека и является на 100% точным. Проводят ПЦР-тестирование путем забора образцов с верхних дыхательных путей (носоглотки) пациента. Исследование проходит в течение 4-6 часов.

Разница между ПЦР и экспресс-тестом. Экспресс-тесты обнаруживают в организме человека не сам вирус, а антитела, которые вырабатываются для борьбы с ним. Они появляются в крови только на 5-7 день с момента первых клинических проявлений, поэтому делать быстрый тест раньше – нецелесообразно. Для проведения экспресс-тестирования у пациента берут кровь из вены или пальца, а не мазки из носоглотки.

Каковы плюсы и минусы ПЦР и экспресс-тестов. Можно выявить заболевание в первые дни заражения (еще до появления симптомов); 100% точность результатов.

Минусы ПЦР-тестирования: не может показать, переболел ли человек коронавирусом; дорогостоящий.

Плюсы экспресс-тестирования:

скорость – на него врач тратит 10-15 мин;

может показать, переболел ли человек коронавирусом, и не только заражение COVID-19, но и другими сезонными коронавирусами.

более доступен по цене, чем ПЦР-тест;

Минусы экспресс-тестирования:

высокий процент погрешности (если сделать до того, как организм начнет вырабатывать антитела); ее показывает заболевание в первые дни заражения.

По материалам Finance.UA
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