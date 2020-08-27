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В НБУ объяснили дефицит платежного баланса в июле

В НБУ объяснили дефицит платежного баланса в июле

Платежный баланс Украины в июле 2020 года был сведен с дефицитом 88 млн долл. США.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Дефицит сводного платежного баланса составил 88 млн долл. США (в июле 2019 года профицит составлял 1,3 млрд долл. США).

Объем экспорта товаров в июле 2020 года сократился на 15,9% – до 3,3 млрд долл. (в июне 2020 года сократился на 6,7%).

Причины. Такая динамика была обусловлена уменьшением в июле экспорта черных и цветных металлов на 23,3% по сравнению с июлем 2019 года, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 16,1%, продукции машиностроения – на 11,2%, а также экспорта минеральных продуктов – на 21,4%, который в июне вырос на 3,6%.

Экспорт. За семь месяцев 2020 года больше всего сократился экспорт в страны ЕС (на 2,0 млрд долл. США, или 19,4%), а их доля уменьшилась до 33,1% (в январе – июле 2019 года – 38,0%). Что касается импорта, то в июле он продолжил сокращаться существеннее, чем экспорт – на 21,6% – до 4,3 млрд долл. (в июне сокращение составило 16,9%).

Импорт. В январе-июле 2020 года больше всего в номинальном выражении сократился импорт из России (на 1,8 млрд долл., или в 1,7 раза) и стран ЕС (на 1,4 млрд долл. США, или 11,0%).

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По материалам УКРИНФОРМ
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