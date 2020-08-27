Межбанк: компании войдут в деловой ритм

В среду, 2 сентября, компании уже подвели итоги прошлого отчетного периода и войдут в обычный деловой ритм работы. Это отразится как на статистике валютного рынка, так и на характере самой торговой сессии. По нашим прогнозам сегодня объемы операций будут в пределах до $205-230 млн при заключении до 570-640 сделок.

Основные факторы, которые повлияют на поведение участников торгов:

1. Хозяйственные операции клиентов. Экспортеры активно тратят гривну, полученную от государства в период основных возмещений НДС, и не спешат расставаться с валютной выручкой задешево. Это приводит к сокращению в ближайшее время предложения валюты на межбанке и работает против гривны.

Частично страхует нацвалюту то, что арендные платежи компаний, их расчеты с персоналом за август, оплаты за сырье и материалы – быстро сокращают объемы оборотных средств в гривне у клиентов и спровоцируют постепенный рост предложения валюты со стороны экспортеров и параллельно с этим снижают возможности по ее покупке у импортеров;

2. Действия нерезидентов и “дочек” иностранных компаний. Начинается традиционный период покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов, что увеличивает спрос на валюту в моменты их выхода на торги и играет против гривны. В периоды активной покупки валюты такими компаниями спекулянты постараются раскачивать котировки, что также не идет на пользу нацвалюте. Кроме этого, нерезиденты продолжают постепенно выходить из украинских ОВГЗ и для фиксации своей прибыли в валюте покупают ее на межбанке, что приводит к увеличению спроса на торгах и периодическому росту котировок;

3. Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники продали вчера облигаций на 2,8 млрд гривен и сегодня фактор расчета за эти бумаги будет влиять как на ресурсный, так и опосредованно на валютный рынок. Как мы и предполагали – основными покупателями этих бумаг были госбанки и крупные местные финучреждения.

При излишке предложения доллара на торгах мы увидим НБУ с интервенцией по его выкупу. Но в последние дни активность регулятора с интервенциями несколько снизилась, так как участники рынка сами находят компромисс по курсу и особого объема “лишней” валюты не наблюдается.

Спекулянты продолжат максимально активно раскачивать курс в моменты выхода крупных покупателей валюты на торги, а также зарабатывать: 1) в формате “в две стороны”; 2) на разницах наличного и безналичного рынков;3) за счет скачков курса евро относительно доллара (на внешних рынках) и относительно гривны (на нашем межбанке).

На наличном рынке обменники продолжат работать в формате “ с оборота”, ориентироваться на котировки межбанка, кросс-курс доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. Спред по доллару будет находиться в пределах 15-25 копеек и по евро – в пределах до 20-30 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 2 сентября будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,45-27,70 гривен, евро – коридор 32,50-33,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,57 / 27,59

евро – 33,01 / 33,03

российский рубль – 0,3748 / 0,3754

Курсы валют на Межбанке

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