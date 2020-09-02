Тариф на газ в Украине подорожает зимой: сколько будет стоить кубометр

В Украине газ с сентября по декабрь 2020-го подорожает с 5,4 до 7 грн за кубометр.
По данным головы Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана, цена на газ для населения будет расти и дальше, ведь растет цена на европейских хабах.
“Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр”, – резюмирует Артем Компан.
В то же время, директор газотранспортной компании “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович утверждает, цена в этом отопительном сезоне может быть ниже, чем в прошлом:
“Сейчас цены на рынке меняются достаточно активно. На них влияют как внешние факторы, например объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние – влияние COVID-19 на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов”.
Важно также отметить, что рынок газа нелегко поддается прогнозам. К примеру, в прошлом году прогнозировали, что газ на рынке может стоить 12 500 гривен за тысячу кубометров. Но на практике стоил он 5500 грн. Тогда “Нафтогаз” подписал новый транзитный договор с “Газпромом”, и это повлияло на все цены. Что будет в этом году, ждут ли нас очередные катаклизмы – пока предугадать сложно.
Из-за теплой зимы Украина закончила прошлый отопительный сезон с рекордными объемами газа в хранилищах. Еще в марте оператор газовых хранилищ сообщал, что в системе ГТС осталось 15,8 миллиарда кубометров газа. Это в 1,5-2 раза больше, чем было ранее в этот же период. По последним данным “Оператора ГТС Украины”, на конец августа количество газа в хранилищах достигло почти 25 миллиардов кубометров.
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