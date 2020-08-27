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Украина погасила еврооблигации на $ 1,69 миллиарда

Украина погасила еврооблигации на $ 1,69 миллиарда

Министерство финансов 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство напоминает, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году на общую номинальную стоимость 1,78 млрд долларов был произведен в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75% на год.

В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению госдолгом Минфин выкупил 0,42 млрд долларов еврооблигаций, однако в августе 2020 года доразместил их на 0,33 млрд долларов для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке ВВП-варрантов.

“До конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов”, – отмечает Минфин.

По материалам Економічна Правда
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