ZTE Axon 20 5G стал первым смартфоном с «невидимой» фронтальной камерой (фото)

Компания ZTE представила новый смартфон Axon 20 5G. Его главной фишкой стала «невидимая» фронтальная камера — она скрыта под экраном.
ZTE Axon 20 5G оснащается большим 6,92-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления 90 Гц. Под экраном расположились сканер отпечатков, разговорный динамик, датчик освещённости и непосредственно фронтальная камера производства компании Visionox. Чтобы спрятать фронталку под дисплеем, применили новые материалы с высокой степенью прозрачности и особое расположение пикселей в матрице для пропускания света.
Смартфон построен на базе процессора среднего уровня Snapdragon 765G и оснащается до 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно до 256 ГБ с возможностью расширения картами microSD объёмом до 2 ТБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4220 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+, позволяющей пополнить запас энергии до 60% за полчаса.
Фото: fonearena.com
На тыльной стороне расположился блок камеры с четырьмя объективами. Помимо основного модуля на 64 Мп предусмотрены дополнительные для ультраширокоугольных, портретных и макрофотографий.
Технические характеристики ZTE Axon 20 5G:
Фото: fonearena.com
ZTE Axon 20 5G поступит в продажу 10 сентября по цене от $322 за версию 6 + 128 ГБ. Варианты 8 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ будут стоить $366 и $410 соответственно.
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