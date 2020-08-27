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ZTE Axon 20 5G стал первым смартфоном с «невидимой» фронтальной камерой (фото)

ZTE Axon 20 5G стал первым смартфоном с «невидимой» фронтальной камерой (фото)

Компания ZTE представила новый смартфон Axon 20 5G. Его главной фишкой стала «невидимая» фронтальная камера — она скрыта под экраном.

ZTE Axon 20 5G оснащается большим 6,92-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления 90 Гц. Под экраном расположились сканер отпечатков, разговорный динамик, датчик освещённости и непосредственно фронтальная камера производства компании Visionox. Чтобы спрятать фронталку под дисплеем, применили новые материалы с высокой степенью прозрачности и особое расположение пикселей в матрице для пропускания света.

Смартфон построен на базе процессора среднего уровня Snapdragon 765G и оснащается до 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно до 256 ГБ с возможностью расширения картами microSD объёмом до 2 ТБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4220 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+, позволяющей пополнить запас энергии до 60% за полчаса.


Фото: fonearena.com

На тыльной стороне расположился блок камеры с четырьмя объективами. Помимо основного модуля на 64 Мп предусмотрены дополнительные для ультраширокоугольных, портретных и макрофотографий.

Технические характеристики ZTE Axon 20 5G:

  • Дисплей: AMOLED, 6,92”, 2460х1080, 90 Гц;
  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 765G, графика Adreno 620;
  • Оперативная память: 6/8 ГБ, LPDDR4x ;
  • Накопитель: 128/256 ГБ, UFS 2.1., поддержка microSD до 2 ТБ;
  • Основная камера: 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (угол обзора 119°) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины);
  • Фронтальная камера: подэкранная, 32 Мп;
  • Аккумулятор: 4220 мАч, быстрая зарядка мощностью 30 Вт;
  • Связь: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C, NFC;
  • Безопасность: сканер отпечатков в экране;
  • ОС: Android 10 + MiFlavor 10.5;
  • Габариты: 172,1 х 77,9 х 7,98 мм;
  • Вес: 198 граммов.


Фото: fonearena.com

ZTE Axon 20 5G поступит в продажу 10 сентября по цене от $322 за версию 6 + 128 ГБ. Варианты 8 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ будут стоить $366 и $410 соответственно.

По материалам 4PDA
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