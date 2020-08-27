В каких сферах на Киевщине получают самые высокие средние зарплаты

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Киевской области в июле 2020 составила 11 968 грн.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области.
По сравнению с июнем 2020 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%. По отношению к июню 2019 номинальная заработная плата увеличилась на 3,5%.
Инфографика: kyivobl.ukrstat.gov.ua
Индекс реальной заработной платы в июле 2020 по сравнению с июнем 2020 составил 101,5%, а относительно июля 2019 – 100,7%.
Работники каких сфер на Киевщине получали самые высокие средние зарплаты:
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