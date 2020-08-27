В каких сферах на Киевщине получают самые высокие средние зарплаты

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Киевской области в июле 2020 составила 11 968 грн.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области.

По сравнению с июнем 2020 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%. По отношению к июню 2019 номинальная заработная плата увеличилась на 3,5%.



Инфографика: kyivobl.ukrstat.gov.ua

Индекс реальной заработной платы в июле 2020 по сравнению с июнем 2020 составил 101,5%, а относительно июля 2019 – 100,7%.

Работники каких сфер на Киевщине получали самые высокие средние зарплаты:

финансовая и страховая деятельность – 19 650 грн;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 16 942 грн;

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 15 008 грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 14 119;

промышленность – 14 047 грн.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч уже в 2022 году.

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза за 25 лет: с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.

С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого.

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