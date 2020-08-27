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ASUS анонсировала обновлённые ноутбуки ZenBook S и ZenBook Flip 13

ASUS анонсировала обновлённые ноутбуки ZenBook S и ZenBook Flip 13

Компания ASUS обновила свой компактный ноутбук ZenBook S. Одному из наиболее существенных изменений подвергся дисплей. Если раньше устройство оснащалось панелью с соотношением сторон 16:9, то теперь применяется матрица с соотношением 3:2 (разрешение 3300х2200 точек). К тому же, версия 2020 года оснащается сенсорной панелью и имеет тонкие рамки. Кроме того, сообщается об охвате 100% цветового пространства DCI-P3 и сертификации Pantone.

Конфигурация может включать процессор Intel 10-го поколения вплоть до модели Core i7-1065G7, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 1 ТБ. Устройство включает батарею ёмкостью 67 Втч, которая обеспечивает до 14 часов автономной работы. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки восполнить 60% заряда можно всего за 49 минут. Новинка оснащена двумя портами Thunderbolt 3, одним разъёмом USB Type-A, видеовыходом HDMI, слотом microSD. Разъёма для подключения наушников на корпусе ноутбука нет, но в комплект поставки включается переходник USB-C-to-3.5mm с интегрированным ESS DAC преобразователем. Обновлённый ноутбук ASUS ZenBook S (UX393) поступит в продажу через несколько недель, но его цена пока не сообщается.

По материалам ITC.ua
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