Выручка Zoom за год выросла на 355%

Во втором финансовом квартале, который завершился 31 июля, выручка компании Zoom увеличилась на 355% в годовом отношении.

Об этом свидетельствуют данные финансового отчета компании, передает CNBC.

Как отмечает издание, после опубликования отчета акции Zoom подорожали на 25%. С начала года акции Zoom выросли на 369%, а индекс S&P 500 вырос примерно на 9%.

Согласно результатам отчета, выручка компании достигла $664 млн за квартал, что на 355% больше, чем за тот же квартал в 2019 году ($146 млн).

Чистая прибыль во втором квартале 2020 года составила $185,7 млн. При этом, 81% выручки принесли новые подписки Zoom.

Как отметили в компании, клиентская база увеличилась на 458%, по сравнению с результатами прошлого года, — сейчас сервисом пользуются 370,2 тысяч компаний.

В среднем за квартал у Zoom было 148,4 млн активных пользователей в месяц, что на 4700% больше, чем в 2019 году.

Так как прибыль за второй квартал оказалась выше ожиданий аналитиков, компания значительно повысила свой годовой прогноз.

Zoom — американская компания коммуникационных технологий со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, которая предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.