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Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос до 7,9%

Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос до 7,9%

В июле 2020 года, когда многие страны ослабили карантин, уровень безработицы в еврозоне составил 7,9% по сравнению с 7,7% в июне.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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По оценкам Евростата, 15,2 миллиона мужчин и женщин в ЕС, из которых 12,8 млн в еврозоне, были безработными в июле 2020 года.

По сравнению с июнем 2020 года количество безработных увеличилось на 336 тысяч человек в странах ЕС и на 344 тысячи в еврозоне.

В каких странах ЕС наивысший уровень безработицы:

  • В Испании уровень безработицы в июле составил 15,8%;
  • В Италии – 9,7%;
  • Во Франции – 6,9%;
  • В Германии – 4,4%.

Безработица среди молодежи до 25 лет в еврозоне увеличилась до 17,3% с 17,2% в июне.

Стоит отметить, что уровень безработицы в 28 странах-членах Европейского союза в декабре 2019 года составил 6,2% и это был самый низкий показатель с января 2000 года.

Справка Finance.ua:

  • В последнее время рост числа безработных в Украине замедлился. В апреле статус безработного получили 149 тысяч украинцев, в мае – 97 тысяч, в июне – 75 тысяч.
  • На начало августа на учете в столичной службе занятости состояли 25,3 тыс. безработных. 22,2 тысячи из них получали пособие по безработице.
  • Средний размер зарплаты в вакансиях Киевского городского центра занятости – 8,7 тыс. грн.
По материалам Економічна Правда
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