Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос до 7,9%

В июле 2020 года, когда многие страны ослабили карантин, уровень безработицы в еврозоне составил 7,9% по сравнению с 7,7% в июне.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Читайте также: Социологи исследовали причины безработицы людей с высшим образованием
По оценкам Евростата, 15,2 миллиона мужчин и женщин в ЕС, из которых 12,8 млн в еврозоне, были безработными в июле 2020 года.
По сравнению с июнем 2020 года количество безработных увеличилось на 336 тысяч человек в странах ЕС и на 344 тысячи в еврозоне.
В каких странах ЕС наивысший уровень безработицы:
Безработица среди молодежи до 25 лет в еврозоне увеличилась до 17,3% с 17,2% в июне.
Стоит отметить, что уровень безработицы в 28 странах-членах Европейского союза в декабре 2019 года составил 6,2% и это был самый низкий показатель с января 2000 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджетВчера, 14:44 - 3331 22
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспортВчера, 10:32 - 1560 13
Зеленский снова заявил о необходимости налоговой реформы и амнистии капиталовВчера, 11:14 - 923 9
Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"Вчера, 21:00 - 730 2
СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурахВчера, 20:22 - 1327 2
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджетВчера, 14:44 - 3331 22
Фонд гарантирования вкладов предупредил о новой компании-мошенникеВчера, 14:26 - 2262 1
С 1 сентября действуют новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставкиВчера, 10:00 - 1724
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспортВчера, 10:32 - 1560 13
СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурахВчера, 20:22 - 1327 2
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомПозавчера, 10:55 - 154 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1456 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3063 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4319
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2844 4