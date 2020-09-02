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С 1 октября Приватбанк меняет тарифы на некоторые услуги

С 1 октября Приватбанк меняет тарифы на некоторые услуги

С 1 октября текущего года Приватбанк снизит ряд ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

С 7 до 5 грн уменьшится оплата за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания, независимо от суммы зачисления.

Сначала октября изменятся тарифы на следующие услуги:

  • послеоперационное обслуживание (проведение операций по окончании банковского дня) – оплата отменяется;
  • проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках – 3 грн за платеж (среднерыночный уровень);
  • снятие наличных с корпоративных карт и карточек “Ключ к счету” – 1%;
  • нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт “Ключ к счету” – 0,5%.
    При этом оплата за внутрибанковские платежи по-прежнему не взимается.

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“В текущей посткарантинной реальности мы делаем более привлекательным обслуживание по дистанционным каналам, чтобы заботиться о здоровье клиентов и сотрудников”, – отметил руководитель дирекции МСБ Приватбанка Евгений Заиграев.

Вместе со снижением тарифов за внесение выручки через терминалы и налички в банкоматы, оплата за зачисление через кассу установлена на уровне 20 грн, независимо от суммы.

По материалам Finance.UA
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