С 1 октября Приватбанк меняет тарифы на некоторые услуги

С 1 октября текущего года Приватбанк снизит ряд ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
С 7 до 5 грн уменьшится оплата за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания, независимо от суммы зачисления.
Сначала октября изменятся тарифы на следующие услуги:
“В текущей посткарантинной реальности мы делаем более привлекательным обслуживание по дистанционным каналам, чтобы заботиться о здоровье клиентов и сотрудников”, – отметил руководитель дирекции МСБ Приватбанка Евгений Заиграев.
Вместе со снижением тарифов за внесение выручки через терминалы и налички в банкоматы, оплата за зачисление через кассу установлена на уровне 20 грн, независимо от суммы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена на газ в Украине возрастет, но будет самой низкой за последние пять лет - премьер-министрВчера, 12:45 - 638 12
Раде рекомендуют ограничить должникам по оплате коммуналки выезд за границуВчера, 20:39 - 439 4
Каким IT-специалистам работодатели готовы платить больше (инфографика)Вчера, 15:02 - 1362 4
Возраст выхода госслужащих на пенсию в Украине хотят увеличить: кому и какВчера, 14:00 - 3169 3
Минцифры хочет запустить виртуальную свободную экономическую зону для IT-компаний к началу 2021 годаВчера, 19:00 - 446 2
Возраст выхода госслужащих на пенсию в Украине хотят увеличить: кому и какВчера, 14:00 - 3169 3
Кто должен будет заменить паспорт и обязательно ли этоВчера, 16:00 - 2514 1
Межбанк: ситуация на валютном рынке изменитсяВчера, 11:05 - 2012
Каким IT-специалистам работодатели готовы платить больше (инфографика)Вчера, 15:02 - 1362 4
За сутки владельцы Apple потеряли 180 млрд долларовВчера, 11:33 - 1290 1
SpaceX запустила еще 60 спутников StarlinkВчера, 11:25 - 92
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)Позавчера, 16:50 - 260
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 2584
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 233 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1737 4