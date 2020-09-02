Коронавирус возвращается: экономист объяснил замедление роста зарплат в Украине

В условиях нового всплеска заболеваемости рост реальных зарплат замедлится. Хотя отмена ограничения зарплат в 47 тысяч гривен в государственном секторе и повышение минимальной зарплаты в сентябре на 6% могут дать краткосрочный импульс.

Об этом сообщает руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

Как отметил экономист, динамика зарплат демонстрирует довольно быстрый выход рынка труда из рецессии, вызванной коронавирусом.

Согласно опубликованным данным Госстата, рост номинальных и реальных заработных плат в июле ускорился до 7,6% г/г и 5,1% г/г соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонности и номинальные, и реальные зарплаты выросли на 3,2%.

“Однако ослабление потенциала роста производительности труда в результате социального дистанцирования и ограниченной трудовой мобильности населения будет сдерживать возможности компаний повышать заработные платы высокими темпами”, – считает Николайчук.

Руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU отметил, что заработные платы продолжили активно расти после просадки в марте-апреле и с учетом сезонности уже превысили февральский уровень на 1,7% (в реальном выражении еще на 0,5% ниже).

“В ближайшие месяцы ожидаем дополнительный импульс от повышения минимальной зарплаты, но в дальнейшем потенциал стремительного роста реальных зарплат ослабится”, – добавил Николайчук.

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