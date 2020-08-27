Межбанк: на торгах быстро наступило затишье

Как и предупреждали мы в своем утреннем прогнозе — валютные торги в последний рабочий день августа практически прошли в два этапа.

Приблизительно до обеда – банками были закрыты основные клиентские сделки. После него – на торгах быстро наступило затишье с редкими сделками банков по собственным операциям по валютной позиции для завершения отчетного периода и выхода на баланс на отчетную дату.

После 15 часов на торгах остались лишь редкие спекулянты, которым и делать-то оказалось практически нечего – покупателей не было, а продавцы успели все свои основные сделки сделать до 14:00.

В этой ситуации Нацбанку не имело никакого смысла появляться на межбанке и регулятор участия в сегодняшней сессии не принимал.

В целом, за день доллар вырос на 4 копейки – с утренних 27,50/27,53 до 27,54/27,57 гривен к концу сессии.

Ход торгов:

В первые два часа сессии котировки постепенно росли за счет относительного недостатка предложения при активном спросе. Это клиенты старались максимально быстро закрыть свои сделки в последний день месяца. Доллар вырос с 27,50/27,53 гривен до 27,53/27,56 к 11:00 и до 27,54/27,57 к полудню. Максимальных значений котировки достигли сразу после 12 часов (некоторые сделки доходили до 27,60 гривен за доллар), но уже к обеду основная часть покупателей закрылась и уже продавцы спешили завершить свои операции, чтобы “не зависнуть” с валютой. НБУ на рынок не выходил.

На обед дилеры ушли при уровнях 27,55/27,575 гривен за доллар, но уже после обеда на пустеющем рынке котировки просели до 27,54/27,57 к 15 часам и почти в этих пределах уже продержались до конца сессии. Завершились последние торги лета по доллару уровнем 27,54/27,57.

Главные события 31 августа на межбанке:

Доллар вырос на 4 копейки — с утренних 27,50/27,53 гривен до 27,54/27,57 к концу дня;

Нацбанк на торгах не появлялся;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,5676 гривен, а официальный на 31 августа установлен на отметке 27,5618 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,54 / 27,56

евро – 32,87 / 32,90

российский рубль – 0,3721 / 0,3727

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1958 / 1,1960

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке