Межбанк: на торгах быстро наступило затишье

Как и предупреждали мы в своем утреннем прогнозе — валютные торги в последний рабочий день августа практически прошли в два этапа.
Приблизительно до обеда – банками были закрыты основные клиентские сделки. После него – на торгах быстро наступило затишье с редкими сделками банков по собственным операциям по валютной позиции для завершения отчетного периода и выхода на баланс на отчетную дату.
После 15 часов на торгах остались лишь редкие спекулянты, которым и делать-то оказалось практически нечего – покупателей не было, а продавцы успели все свои основные сделки сделать до 14:00.
В этой ситуации Нацбанку не имело никакого смысла появляться на межбанке и регулятор участия в сегодняшней сессии не принимал.
В целом, за день доллар вырос на 4 копейки – с утренних 27,50/27,53 до 27,54/27,57 гривен к концу сессии.
Ход торгов:
В первые два часа сессии котировки постепенно росли за счет относительного недостатка предложения при активном спросе. Это клиенты старались максимально быстро закрыть свои сделки в последний день месяца. Доллар вырос с 27,50/27,53 гривен до 27,53/27,56 к 11:00 и до 27,54/27,57 к полудню. Максимальных значений котировки достигли сразу после 12 часов (некоторые сделки доходили до 27,60 гривен за доллар), но уже к обеду основная часть покупателей закрылась и уже продавцы спешили завершить свои операции, чтобы “не зависнуть” с валютой. НБУ на рынок не выходил.
На обед дилеры ушли при уровнях 27,55/27,575 гривен за доллар, но уже после обеда на пустеющем рынке котировки просели до 27,54/27,57 к 15 часам и почти в этих пределах уже продержались до конца сессии. Завершились последние торги лета по доллару уровнем 27,54/27,57.
Главные события 31 августа на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,54 / 27,56
евро – 32,87 / 32,90
российский рубль – 0,3721 / 0,3727
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1958 / 1,1960
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