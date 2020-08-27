Как зарегистрировать ООО онлайн: инструкция от Минюста

Онлайн-регистрация обществ с ограниченной ответственностью (ООО) позволяет одновременно подать заявление на применение упрощенной системы налогообложения и регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Действующие ООО, работающие на основании собственной редакции учредительных документов, получают возможность дистанционно перейти на модельный устав без необходимости посещать центры предоставления административных услуг.

Как зарегистрировать ООО онлайн:

необходимо авторизоваться в персональном кабинете «Онлайн-дома юстиции»: https://online.minjust.gov.ua;

сформировать заявление;

выбрать необходимые опции модельного устава и наложить электронные подписи учредителя (или заявителей).

После этого указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения. Рассмотрение документов осуществляется в течение 24 часов после поступления, кроме выходных и праздничных дней.

Справка Finance.ua:

Минцифры запустило бета-тестирование регистрации ООО через портал “Дія”. Подача заявления займет 20 минут.