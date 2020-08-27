Aston Martin выпустил "детский" электрокар (фото, видео)

Британский бренд Aston Martin совместно с компанией The Little Car Company создали электрокар Aston Martin DB5 Junior, который представляет собой точную копию одноименного классического авто в масштабе 2/3.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на ITC.

Электромобиль получился 3 метра длиной и 1,1 метра шириной, так что при желании в кабине этого кабриолета может поместиться не только ребенок, но и взрослый.

Вес Aston Martin DB5 Junior составляет всего 270 кг благодаря ячеистой алюминиевой основе и композитному кузову. Электродвигатель на задней оси мощностью 5 кВт/6,7 л.с. разгоняет модель почти до 50 км/ч.